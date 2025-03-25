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США рассматривают условия России для приостановки боевых действий на Черном море

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Администрация США рассматривает все обозначенные Россией условия для перемирия с Украиной на Черном море, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Мы рассматриваем все это", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, что РФ требует, в частности, отмены некоторых санкций, связанных с экспортом сельхозпродукции и удобрений.

В опубликованном ранее во вторник документе "Основные итоги встречи экспертных групп РФ и США" говорилось, что США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

"США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций", - отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля.

В нем подчеркивается, что данный пункт также, как и договоренность обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", вступает в силу после "снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов".

Среди других условий выполнения этой договоренности: снятие ограничений на осуществление операций торгового финансирования; а также снятие "санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрениями, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений".

Также среди условий Россия называет снятие "ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями" и "снятие ограничений "на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений".

Дональд Трамп США
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