Сенат США утвердил главу Национальных институтов здравоохранения

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сенат США утвердил доктора Джея Бхаттачарью в должности директора Национальных институтов здравоохранения (NIH).

Согласно результатам голосования, кандидатуру поддержали 53 сенатора, 46 высказались "против", один воздержался.

Бхаттачарья - профессор Стэнфордского университета, известный критикой карантина при COVID-19.

Он будет отчитываться перед главой Минздрава США Робертом Кеннеди.

Национальные институты здравоохранения США ответственны за исследования проблем здравоохранения и биомедицины.

По состоянию на 2022 год NIH включали 27 институтов и центров.