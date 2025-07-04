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Hershey из-за госрегулирования откажется от синтетических красителей к концу 2027 года

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель шоколада Hershey Co. заявил о намерении удалить синтетические красители из своей продукции до конца 2027 года, передает Bloomberg.

Компания объяснила это трудностями, связанными с необходимостью ориентироваться в обилии нового государственного регулирования в отношении пищевых красителей.

"Появляется путаница в правилах, которая создает неразбериху, что в конечном итоге приведет к увеличению расходов потребителей, - заявил агентству представитель Hershey. - Исключение таких красителей - естественный следующий шаг в нашей программе, призванной обеспечить потребителям возможность выбора, соответствующего их образу жизни, при сохранении уверенности в наших продуктах".

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший сделал исключение искусственных красителей из продуктов питания одной из первоочередных задач, и его сторонники в ряде штатов поддержали эти усилия.

Так, в Западной Виргинии с 2028 года вступит в силу запрет на продажу продуктов питания с синтетическими красителями и некоторыми другими ингредиентами. Закон Техаса, подписанный 22 июня губернатором Грегом Эбботом, потребует наличия предупреждающих надписей на продуктах с ингредиентами, включающими синтетические красители, с 2027 года.

На прошлой неделе швейцарская Nestle заявила о том, что исключит красители из своих продуктов в США к середине 2026 года. Американская Conagra Brands планирует сделать это к концу 2027 года. Ранее Kraft Heinz Co. и General Mills Inc. дали аналогичные обещания.

Nestle Kraft Heinz США Hershey Роберт Кеннеди-младший
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