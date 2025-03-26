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Баку призывает Ереван не упустить шанс подписать мирный договор

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Официальному Еревану необходимо ускорить процесс по заключению мирного соглашения с Баку, иначе эта возможность может быть упущена, заявил находящийся с визитом в Буэнос-Айресе представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

"Один из факторов, побуждающих Армению идти на соглашение, - это осознание того, что эта возможность не будет вечной, было бы ошибкой упустить ее", - цитирует аргентинское издание Perfil слова Амирбекова.

Он отметил, что Армении необходимо внести изменения в свою конституцию, отказаться от территориальных претензий против Азербайджана и вывести иностранные силы из приграничных районов, напомнив, что в текущем месяце завершились переговоры по тексту мирного соглашения между Баку и Ереваном, которые открывают путь к нормализации отношений и установлению дипломатических связей.

"Это соглашение не конец, а начало. Мир строится не на заявлениях, а на конкретных шагах", - подчеркнул он.

Азербайджан Ереван Армения
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