В Баку вновь обвинили армянских военных в обстреле позиций ВС Азербайджана

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана вновь обвинило Вооруженные силы Армении в обстреле позиций азербайджанских военных.

"31 марта с 17:00 по 04:45 1 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Заркенд, Зод, Ашагы Шорджа, Юхары Шорджа, Истису, Ханазах и Хазнавар Басаркечарского и Горусского районов, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии", - сообщило оборонное ведомство.

Как ранее сообщалось, Минобороны Азербайджана в течение марта 2025 года неоднократно обвиняло Армению в обстреле позиций азербайджанских военных. В Баку расценивают действия Еревана как целенаправленные провокации.