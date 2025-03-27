Макрон предложил разместить международные силы в "стратегических местах" на Украине

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон предложил разместить силы нескольких стран в наиболее важных со стратегической точки зрения местах на Украине, передают французские СМИ.

"Это будут силы от нескольких государств, потому что среди нас нет единства по этому вопросу", - сказал он перед встречей в Париже руководителей стран-союзниц Украины.

Этих военных, по мнению Парижа, следует разместить в "определенных стратегических местах, заранее определенных с украинской стороной". Задачей этого контингента Макрон назвал сдерживание "возможной российской агрессии".

Он бы хотел видеть поддержку европейских сил в случае их размещения на Украине со стороны США, но готовит "сценарий действий" и без участия американской стороны.

Кроме того, говоря об украинском конфликте, президент Франции выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин сможет сыграть "активную роль" для достижения мира на Украине.