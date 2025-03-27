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Макрон предложил разместить международные силы в "стратегических местах" на Украине

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон предложил разместить силы нескольких стран в наиболее важных со стратегической точки зрения местах на Украине, передают французские СМИ.

"Это будут силы от нескольких государств, потому что среди нас нет единства по этому вопросу", - сказал он перед встречей в Париже руководителей стран-союзниц Украины.

Этих военных, по мнению Парижа, следует разместить в "определенных стратегических местах, заранее определенных с украинской стороной". Задачей этого контингента Макрон назвал сдерживание "возможной российской агрессии".

Он бы хотел видеть поддержку европейских сил в случае их размещения на Украине со стороны США, но готовит "сценарий действий" и без участия американской стороны.

Кроме того, говоря об украинском конфликте, президент Франции выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин сможет сыграть "активную роль" для достижения мира на Украине.

США Эммануэль Макрон Украина Франция Си Цзиньпин
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