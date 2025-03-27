Макрон считает возможным согласовать использование активов РФ для восстановления Украины

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон предположил в четверг, что в рамках украинского урегулирования можно было бы договориться об использовании замороженных Западом активов РФ для восстановления Украины.

"Замороженные активы России можно было бы использовать для восстановления в рамках соглашения о мирном урегулировании", - приводят его слова западные СМИ.

При этом в сообщениях отмечается, что, по мнению французского президента, у западных стран "нет права" конфисковать замороженные активы.