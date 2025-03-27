Минздрав США сократит 10 тыс. рабочих мест в рамках реструктуризации

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Глава министерства здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший объявил в четверг о планируемом сокращении 10 тыс. работников в рамках общей реструктуризации аппарата здравоохранения, сообщает MarketWatch.

В видеообращении в четверг глава Минздрава отметил, что министерство и подразделения, находящиеся в его ведении, показали свою неэффективность.

По словам Кеннеди, в результате реструктуризации число подразделений министерства будет сокращено с 28 до 15, а пять региональных отделений будут закрыты.

Общий штат министерства планируется сократить примерно на четверть - до 62 тыс. с 82 тыс. После вступления в должность президента Дональда Трампа около 10 тыс. работников уже покинули структуры здравоохранения на добровольной основе.

Новые сокращения затронут, в частности, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, где планируется сократить 3,5 тыс. работников (около 19% штата), Центры по контролю и профилактике заболеваний (2,4 тыс., или 18% штата), а также Национальные институты здравоохранения (1,2 тыс., 6% штата), написала ранее Wall Street Journal со ссылкой на документы, поступившие в распоряжение редакции.

Одной из ключевых задач реорганизации является централизация коммуникаций, закупок, кадровых функций, IT-ресурсов и функций по планированию политики, которые в настоящее время распределены между отделами и даже филиалами министерства здравоохранения.

Реорганизация не повлияет на предоставление критически важных медицинских услуг, говорится в документах, на которые ссылается WSJ.