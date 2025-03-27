Премьер Великобритании призвал поторопить РФ с украинским урегулированием

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал добиваться от России прогресса в течение ближайших дней и недель в урегулировании украинского кризиса, сообщает в четверг The Guardian.

"Я не хочу устанавливать жесткий дедлайн, но мы должны увидеть развитие в ближайшие дни и недели, а не в течение месяцев", - заявил он журналистам по итогам встречи "коалиции желающих", говоря о России.

Ранее Стармер, а также лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц высказались против снятия с России санкций. Снятие некоторых санкций является одним из условий Москвы для заключения перемирия в Черном море.

В "коалиции желающих" участвуют, в основном, европейские страны, стремящиеся продолжать помощь Украине. США в этих встречах коалиции участия не принимают.