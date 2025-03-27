Макрон, Стармер и Шольц высказались против снятия санкций с РФ

Эмманюэль Макрон (слева) и Кир Стармер на церемонии встречи лидеров европейских стран в Елисейском дворце Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил по итогам встречи участников "коалиции желающих" по Украине, что считает преждевременным рассматривать вопрос о снятии санкций с России.

"Время для снятия санкций не пришло", - приводят его слова европейские СМИ.

Макрон подчеркнул, что остальные участники встречи в Париже согласны с этой позицией.

Аналогичную точку зрения высказали канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Великобритании Кир Стармер.

"Нет смысла снимать санкции, пока не восстановлен мир. А до этого, увы, еще далеко", - сказал Шольц во французской столице.

Стармер же отметил, что во время встречи речь шла не об ослаблении санкций, а о том, как их можно было бы усилить.

В "коалиции желающих" участвуют, в основном, европейские страны, стремящиеся продолжать помощь Украине. США в этих встречах коалиции участия не принимают.