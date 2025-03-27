Путин назвал серьезными планы США по присоединению Гренландии

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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал серьезными планы США по присоединению Гренландии и заявил, что считать их экстравагантными является ошибкой.

"Все хорошо знают о планах США по присоединению Гренландии. Вы знаете, это только на первый взгляд может кого-то удивить. И глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного", - заявил Путин, выступая на Международном Арктическом форуме в четверг.

По его словам, речь "идёт о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии". "Эти планы имеют давние исторические корни и очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать геополитические, военно-политические и экономические интересы в Арктике. Что касается Гренландии, это вопрос, который касается двух конкретных государств и к нам не имеет никакого отношения", - сказал Путин.

Говоря об истории вопроса, Путин напомнил, что такие планы у США появились ещё в 60-е годы 19-го века. Уже тогда, напомнил президент РФ, американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии.

"Но эта идея не получила тогда поддержку конгресса. Напомню, что к 1868 году в американских газетах высмеивали покупку Аляски. Она называлась безумием, "ледяным ящиком" и "садом белых медведей Эндрю Джонсона", тогдашнего президента США. Но его предложения по Гренландии провалились. Но сегодня это приобретение, - я имею в виду приобретение Аляски, - наверняка, оценивается в самих США совсем иначе. Так же, как и деятельность президента Эндрю Джонсона", - сказал Путин.

Поэтому ничего удивительного в том, что происходит сегодня, нет, отметил президент.

"Тем более, что эта история началась только тогда, а она продолжалась и дальше. В 1910 году была подготовлена трёхсторонняя сделка по обмену территориями между США, Германией и Данией. В результате Гренландия отошла бы США, но сделка сорвалась тогда. Во время второй мировой войны США разместили в Гренландии военные базы для защиты от захвата её нацистами. А после окончания войны США предложили Дании выкупить эти острова. Совсем недавно по меркам мировой истории", - сказал Путин.