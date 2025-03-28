Вэнс заявил о нацеленности на диалог с Гренландией после обретения островом независимости

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что жители Гренландии получат возможность самостоятельно определить дальнейшую судьбу острова, а затем - смогут начать диалог о партнерстве с Вашингтоном.

"Мы полагаем, что у них будет возможность для самоопределения, для выбора в пользу независимости (...). А затем мы проведем с ними диалог", - сказал он в ходе пресс-конференции на военной базе в Гренландии.

По словам Вэнса, он не считает, что США нужно будет применять военную силу, чтобы достигнуть своих целей в Гренландии. Он предположил, что дальнейшие отношения между Гренландией и США можно будет определить "в рамках сделки в стиле президента Трампа".

Вэнс отметил, что США должны более серьезно относиться к безопасности Гренландии, и, по его словам, острову под защитой США было бы гораздо лучше, чем под защитой Дании.

В пятницу Вэнс прибыл на остров в составе американской делегации.

Ранее как на острове, так и в Дании, которой он принадлежит, грядущий визит сочли давлением со стороны США.

В этом году президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу заявил, что не намерен отказываться от территориальных притязаний на Гренландию. Он отметил, что США будут согласны принять остров в свой состав, если его народ изъявит такое желание.