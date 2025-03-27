Для Саркози запросили 7 лет за незаконное финансирование предвыборной кампании

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура запросила для экс-президента Франции Николя Саркози лишения свободы сроком на семь лет по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании в рамках выборов в 2007 году, сообщает в четверг телеканал BFM-TV.

Кроме того, прокуроры требуют, чтобы Саркози обязали выплатить штраф в 300 тыс. евро, а также запретили ему участвовать в выборах в течение пяти лет.

По данным французских СМИ, решение суда по этому делу будет принято в течение ближайших недель.

По версии следствия, Саркози получил на свою кампанию незаконным образом десятки миллионов евро от правительства на тот момент ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.