Саркози приговорен по "ливийскому делу" к пяти годам тюрьмы с отсрочкой

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюрьмы с отсрочкой приведения приговора в исполнение в части лишения свободы, передает BFMTV.

Ранее в этот день суд признал Саркози виновным по так называемому "ливийскому делу", связанному с финансированием в 2007 году его предвыборной кампании со стороны тогдашнего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

При этом Саркози оправдан по пунктам обвинения в "пассивной коррупции", "сокрытии хищения государственных средств" и "незаконном финансировании избирательной кампании".

Хотя суд констатировал отсутствие незаконного финансирования избирательной кампании 2007 года, ему вменили то, что он позволил своим ближайшим сотрудникам и сторонникам, на которых имел влияние, действовать от его имени с целью получения финансовой поддержки из Ливии, а также "рассматривал вопрос о дипломатических ответных мерах".

Несколько подсудимых, проходивших по этому делу, получили различные сроки, в том числе с отсрочкой. Le Figaro пишет, что даже если Саркози подаст апелляцию на приговор, ему предстоит провести под стражей как минимум несколько недель, и это будет первый случай лишения свободы бывшего президента. Точную дату его помещения под стражу прокуратура определит позднее.

