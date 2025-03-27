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Болгария предложила разместить у себя центр контроля безопасности судоходства в Черном море

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Власти Болгарии выступили с предложением о размещении на своей территории международного координационного центра, который позволит обеспечивать безопасность судоходства в западной части Черного моря, сообщают в четверг европейские СМИ.

Такое предложение премьер Болгарии Росен Желязков озвучил на саммите "коалиции желающих" в Париже. Подобная структура, по замыслу Софии, может быть создана на основе черноморской противоминной военно-морской группы, которая включает в себя, помимо Болгарии, Турцию и Румынию.

В правительстве Болгарии указали, что предлагаемый механизм должен позволить "вести постоянный мониторинг в морском пространстве и заблаговременно предупреждать о потенциальных угрозах", а также следить за подводной инфраструктурой в Черном море.

Болгария
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