ЕС еще не определил расположение и стоимость Центра морской безопасности Черного моря

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Странам ЕС еще предстоит решить, где будет находиться Центр морской безопасности Черного моря и в какую стоимость он обойдется Евросоюзу, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Мы будем работать с государствами ЕС, чтобы найти возможно наилучшее месторасположение и определить наилучшее воплощение проекта. Это будет региональный и европейский проект", - сказала Каллас в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

"Сейчас обсуждается будущий долгосрочный бюджет ЕС. В данный момент идут дискуссии. Стоимость этого центра будет во многом зависеть от его расположения и организации деятельности, которые должны утвердить государства-члены", - продолжила она.

Каллас отметила, что, помимо союзного бюджета, важно, чтобы члены ЕС внесли вклад в учреждение этого центра.

"Мы все согласны, что этот центр необходим. Но еще нужно будет найти соответствующее финансирование", - добавила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

О создании Центра морской безопасности Черного моря Каллас объявила в ходе совместной с Еврокомиссией презентации в среду новой стратегии ЕС для Черноморского региона. Этот центр, по ее словам, станет "европейской системой раннего оповещения в Черном море".

"Он повысит ситуационную осведомленность и поможет защитить критически важную инфраструктуру, такую как морские установки и подводные кабели. Центр также может помочь контролировать любое мирное соглашение между Россией и Украиной. Параллельно мы приложим больше усилий к разминированию, которое также является очень большой угрозой в Черном море", - сообщила она.