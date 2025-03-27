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ЕС видит в манифестациях палестинцев в Газе стремление к лучшему будущему

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ЕС принимает к сведению происходящие в секторе Газа манифестации за прекращение военных действий и против ХАМАС и поддерживает их право на мирный протест, заявил Ануар аль-Ануни, представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Европейский союз поддерживает право жителей Газы проводить мирные манифестации с целью добиваться для себя лучшего будущего. Мы уже заявляли, что в будущем не должно быть роли для ХАМАС в управлении Газой, и это ясная позиция", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Ануар аль-Ануни добавил, что палестинцы и израильтяне перенесли много страданий в течение полутора последних лет, и настало время прервать цикл насилия.

Он также высказался по ситуации на Западном берегу реки Иордан, повторив позицию Каллас, побывавшей в регионе, что "израильские военные операции провоцируют еще большее перемещение людей и разрушения".

"Насилие со стороны израильских поселенцев и строительство новых поселений подрывают перспективу решения конфликта через сосуществование двух государств, хотя оно является единственным путем к прочному миру", - добавил аль-Ануни.

Международные СМИ сообщают о продолжающихся второй день акциях протеста в секторе Газа против возобновления военных действий и политики, которую радикальное движение ХАМАС навязывает палестинскому анклаву.

Европейский союз ХАМАС Ануар аль-Ануни Газа
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