В ЕС осудили прекращение Израилем электроснабжения Газы и блокаду гумпомощи

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Решение Израиля об отключении подачи электроэнергии в сектор Газа и перекрытие доставки гуманитарной помощи препятствуют поддержанию прекращения огня, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы осуждаем любую меру, которая направлена против основополагающих прав, которая мешает предоставлению необходимых для повседневной жизни услуг. Наш приоритет – увеличивать помощь, помогать всеми средствами доступу в Газу поставок гуманитарной помощи", - сказал аль-Ануни в среду на брифинге в Брюсселе.

Ранее сообщалось о решении израильского правительства отключить подачу электроэнергии в сектор Газа в дополнение к блокаде поставок гуманитарной помощи. Израильская сторона объясняет свои действия необходимостью оказания давления на ХАМАС с целью ускорения возвращения заложников.