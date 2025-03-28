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Испанский банк BBVA скорректировал предложение о покупке Sabadell

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Испанский Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) скорректировал предложение о покупке меньшего конкурента Banco de Sabadell с учетом финальных дивидендов обоих за 2024 год.

Как говорится в сообщении BBVA, теперь покупатель предлагает одну свою акцию и 0,7 евро денежными средствами за 5,3456 акции Sabadell.

Новое предложение учитывает дивиденды последнего в размере 0,1244 евро на акцию и дивиденды BBVA в 0,41 евро на бумагу.

Первоначальное предложение о покупке Sabadell было направлено в мае прошлого года, но не встретило одобрения со стороны его руководства. Совет директоров считает действия конкурента попыткой недружественного поглощения. В случае успеха сделки объединенная компания может стать одним из крупнейших банков Европы.

Акции Sabadell дешевеют на 1,9% на торгах в пятницу, цена бумаг BBVA опускается на 2,7%.

BBVA Sabadell Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco de Sabadell Испания
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