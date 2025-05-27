Правительство Испании проверит слияние банков BBVA и Sabadell

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Правительство Испании решило провести собственную проверку слияния Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) и его меньшего конкурента Banco de Sabadell, сообщило Минэкономики страны.

У чиновников есть 30 дней для изучения параметров сделки и проведения общественных слушаний по этому вопросу. Правительство не может заблокировать сделку, однако вправе установить более жесткие условия для ее осуществления.

Как сообщалось, BBVA предлагает одну свою акцию и 0,7 евро денежными средствами за 5,3456 акции Sabadell. Первоначальное предложение о покупке Sabadell было направлено в мае прошлого года, но не встретило одобрения со стороны его руководства. Совет директоров считает действия конкурента попыткой недружественного поглощения.

В случае успеха сделки объединенная компания может стать одним из крупнейших банков Европы.