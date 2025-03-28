Основатель производителя грузовиков Nikola сообщил, что Трамп его помиловал

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Основатель американского производителя электрогрузовиков Nikola Corp. Тревор Милтон, признанный виновным в обмане инвесторов и приговоренный к тюремному сроку в 2023 году, сообщил, что был помилован президентом США Дональдом Трампом.

"Я получил полное и безоговорочное помилование от самого Дональда Трампа. Он лично позвонил мне, чтобы сказать это", - написал Милтон в соцсети X.

Основатель Nicola был приговорен к четырем годам тюрьмы. Суд пришел к заключению, что он ввел в заблуждение инвесторов относительно степени готовности технологий компании, чтобы поддержать стоимость ее акций.

Согласно сведениям обвинения, Милтон утверждал, что Nikola разработала функционирующие прототипы машин на водородном топливе, однако представленные инвесторам модели были собраны из частей других автомобилей и на самом деле не работали.

Nikola, стоимость которой некогда оценивалась почти в $30 млрд, подала заявление о банкротстве в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США в феврале 2025 года.