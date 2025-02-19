Производитель электрогрузовиков Nikola подал заявление о банкротстве

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель электрогрузовиков Nikola Corp. подал заявление о банкротстве в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, пишет MarketWatch.

Предусмотренная этой статьей процедура банкротства позволяет реорганизовать активы и обязательства для выхода из кризиса.

В 2020 году инвесткомпания Hindenburg Research, известная разоблачительными расследованиями и недавно прекратившая работу, обвинила Nikola в введении инвесторов в заблуждение относительно функциональности автомобилей. В 2021 году основателю автопроизводителя Тревору Милтону предъявили обвинения в мошенничестве, а в 2023 году его приговорили к четырем годам тюрьмы.

В настоящее время торги акциями Nikola приостановлены. Накануне они подорожали на максимальные с 13 июля 2023 года 41,4%, а 7 февраля, когда The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила приближении компании к подаче заявления о банкротстве, закрылись на историческом минимуме.