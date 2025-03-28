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Орбан считает, что Европа готовит себя к войне при том, что угрозы конфликта нет

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Глава правительства Венгрии Виктор Орбан считает, что именно Европа сейчас готовит себя к войне, в то время как реальной угрозы конфликта не существует.

"Угрозы войны нет. Мы остаемся на стороне мира, но если Европа начнет войну, то само собой мы в нее не вступим", - приводит в пятницу сербское издание "Политика" слова Орбана.

Он отметил, что сейчас непохоже, чтобы Европа сталкивалась с непосредственной угрозой войны, и очень маловероятно, что кто-то нападет на члена НАТО.

По словам Орбана, сейчас речь идет о более глубоком вовлечении в конфликт со стороны тех, кто готовится к войне.

Премьер Венгрии отметил, что "венгерским семьям в этом смысле беспокоиться не о чем".

Виктор Орбан Европа НАТО Венгрия
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