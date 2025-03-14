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Орбан отверг участие Венгрии в кредитовании перевооружения Евросоюза

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил несогласие с планами Евросоюза применить совместное кредитование, необходимое для финансирования перевооружения союза, передает EFE.

"Венгрия не поддерживает страны ЕС, выступающие за общее кредитование. Венгрия не будет принимать в этом участия", - сказал он.

Он считает, что Будапешт должен участвовать в укреплении европейской обороны, но не на тех условиях, которые закладываются сейчас. По его мнению, они приведут лишь к дальнейшему закручиванию спирали закредитованности.

Орбан полагает, что на саммите ЕС, запланированном на следующей неделе, по этой теме состоится серьезный разговор.

Комментируя ситуацию на Украине, венгерский премьер повторил, что будущее этой страны должно решаться за столом переговоров, а не на поле боя. Позицию большинства стран ЕС, желающих продолжения войны, Орбан назвал безумной и ошибочной.

Венгрия Виктор Орбан Евросоюз Украина
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