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В Узбекистане с мая повысят тарифы на электроэнергию и газ для бизнеса и населения

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Узбекистане с 1 мая вступят в силу новые тарифы на газ и электроэнергию, сообщило Минэнерго страны.

Базовые тарифы на электроэнергию для населения увеличатся с 450 до 600 сумов за 1 кВт.ч (+33,3%), на газ - с 650 до 1000 сумов за 1 кубометр (+53,8%).

В свою очередь для бизнеса тариф на электроэнергию с 1 мая возрастет с 900 до 1000 сумов за 1 кВт.ч (+11,1%), на газ - с 1,5 тысяч до 1,8 тысячи сумов за 1 кубометр (+20%).

Первоначально новые тарифы должны были начать действовать с апреля, но потом глава государства поручил отложить их введение.

"Президент Шавкат Мирзиёев поручил кабинету министров отложить срок вступления в силу новых тарифов на электроэнергию и газ, чтобы обеспечить надежное снабжение населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства топливно-энергетическими ресурсами, а также оказать поддержку населению и субъектам предпринимательства", - сообщили в министерстве.

Это второй этап повышения тарифов, предусмотренный властями. Первый прошел в мае 2024 года (впервые с августа 2019 года - ИФ), тогда стоимость 1 кВт.ч электроэнергии для населения выросла на 52,5% (с 295 до 450 сумов), 1 кубометра газа - на 71% (с 380 до 650 сумов). Одновременно были введены социальные нормы потребления электроэнергии - до 200 кВт.ч, на газ - 100 кубометров в месяц, а во время отопительного сезона (с ноября по февраль) - 500 кубометров в месяц. При росте объемов потребления тарифы возрастают в разы.

Под социальной нормой понимается объем, оплачиваемый населением по льготному тарифу. До установленной нормы электричество или газ продаются по относительно низкой (льготной) цене, свыше этой нормы - по рыночным ценам.

Официальный курс на 28 марта - 12,937 тыс. сумов/$1.

Узбекистан Шавкат Мирзиёев Минэнерго
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