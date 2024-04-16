В Узбекистане газ и электричество для населения подорожает в 1,6 раза с мая

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Узбекистана своим постановлением с 1 мая вводит социальные нормы потребления природного газа и электроэнергии для бытовых потребителей, при этом цены для населения вырастут в среднем в 1,6 раза.

"Установить с 1 мая 2024 года базовые нормативы месячного потребления электроэнергии и природного газа для III категории бытовых пользователей (населения - ИФ)", - сказано в постановлении.

В соответствии с новым прейскурантом, стоимость одного кубометра природного газа, отпускаемого населению в отопительный сезон (ноябрь-февраль), при наличии счетчика составит 650 сумов (+1,7 раза, $0,05) при социальной норме в 500 кубометров ежемесячно на одного абонента. В марте-октябре эта норма будет снижена до 100 кубометров.

При отсутствии счетчика аналогичный объем газа, используемого для приготовления пищи и горячего водоснабжения, составит 1,2 тысячи сумов (+1,8 раза, $0,09) с учетом установленных сезонных социальных норм потребления. Стоимость 1 тысячи кубометров природного газа, отпускаемого предприятиям теплоснабжения для отопления, увеличится до 700 тысяч сумов (+1,8 раза, около $55).

Цена за 1 кВт.ч электроэнергии для бытовых потребителей будет увеличена до 450 сумов (+1,5 раза, $0,035,) при социальной норме потребления до 200 кВт.ч в месяц на одного абонента. В домах, оборудованных электроплитами, стоимость 1 кВт.ч повышена до 225 сумов (+1,5 раза, $0,018).

Ранее цены на природный газ и электроэнергию в Узбекистане для населения повышались в августе 2019 года. Тогда стоимость голубого топлива выросла почти на 19%, тарифы на электроэнергию в среднем поднялись на 26%.

Власти страны в последние годы несколько раз переносили решение по увеличению тарифов на природный газ и электроэнергию. С 1 октября для юридических лиц стоимость этих энергоресурсов выросла в среднем в 2,2 раза.