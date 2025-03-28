В Мьянме число жертв землетрясения выросло до 144

Мьянма запросила иностранную помощь после землетрясения

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его страна ждет иностранной помощи после мощного землетрясения, сообщают азиатские СМИ. В стране, по предварительным данным погибли 144 человека, передает Sky News, отмечая, что это первые официальные данные от руководящих страной военных.

Он призвал "любую страну, любую организацию" прийти на помощь.

По последним данным, жертвами катастрофы стали 144 человека, 732 человек получили травмы. Мин Аун Хлайн отметил, что это не окончательные данные, число жертв, как ожидается, будет расти. Bangkok Post пишет об очередях пациентов с травмами в одной из столичных больниц в Мьянме, люди лежат рядами на улице.

В Бангкоке погибли не менее девяти человек, сообщила вице-губернатор провинции Тавида Камолведж. Восемь из них стали жертвами обрушения многоэтажного строящегося здания.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Затем последовали афтершоки.