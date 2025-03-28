В Бангкоке ввели режим ЧС из-за землетрясения

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Таиланда Пэтонгтарн Чиннават из-за землетрясения объявила режим ЧС в Бангкоке, сообщают в пятницу западные СМИ.

Произошедшее в соседней Мьянме землетрясение, толчки которого зафиксированы также в Таиланде и Китае, привело к обрушению 30-этажного здания в Бангкоке.

Идут операции по поиску находящихся под завалами людей. По данным спасателей, к настоящему моменту из-за обрушения здания погибли не менее двух человек. Семь человек удалось найти.

Землетрясение в центральной части Мьянмы произошло в 13:20 по местному времени (9:20 по московскому). Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.



