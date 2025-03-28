Трамп отметил одновременно прогресс и недоброжелательность сторон в украинском конфликте

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что между сторонами украинского конфликта сохраняется высокий уровень недоброжелательности.

"Я думаю, что есть прогресс. Но между сторонами много недоброжелательности", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.

На вопрос журналиста, обсуждал ли он по телефону с президентом России Владимиром Путиным вопрос о закупке Москвой оружия у КНДР и Ирана, Трамп ответил отрицательно.

25 марта США опубликовали заявления по итогам переговоров с Россией и Украиной в Саудовской Аравии, которые, помимо прочего, включали в себя обязательства работать над перемирием в Черном море и остановкой ударов по энергетическим объектам как в РФ, так и на Украине.