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Вэнс заявил, что работа по перемирию в Черном море близка к завершению

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу заявил, что американской стороне почти удалось завершить процесс достижения перемирия для судоходства в Черном море.

"Я думаю, что, если посмотреть на то, о чем мы говорили, у нас есть прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. У нас есть идея перемирия для коммерческого судоходства в Черном море, и я думаю, что мы почти реализовали и это", - сказал Вэнс, выступая на американской военной базе в Гренландии.

"Мы думаем, что мы добились невероятного прогресса", - подчеркнул вице-президент США, говоря об украинском урегулировании.

Вэнс добавил, что президент США Дональд Трамп будет "усердно работать каждый день", чтобы добиться мирного решения конфликта.

25 марта США опубликовали заявления по итогам переговоров с Россией и Украиной в Саудовской Аравии, которые, помимо прочего, включали в себя обязательства работать над перемирием в Черном море и остановкой ударов по энергетическим объектам как в РФ, так и на Украине.

США Украина РФ Джей Ди Вэнс
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