Группировки "Центр" и "Южная" улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российские войска улучшили позиции на ряде направлений в зоне спецоперации, потери вооруженных сил Украины за сутки составили более 1,2 тыс. военнослужащих.

Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение и "нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Новосергеевки, Котлино, Красноармейска, Петровского и Новоалександровки", заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

По его данным, потери украинской армии в зоне действий группировки "Центр" в течение суток составили свыше 520 военнослужащих. Также уничтожено два танка, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии

"В результате активных боевых действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и Нацгвардии Украины в районах Катериновки, Иванополья, Константиновки, Зари и Малиновки" - сказал представитель группировки Евгений Третьяков.

По его словам, за сутки ранеными и убитыми украинская армия потеряла в зоне ответственности "Южной" группировки до 260 военнослужащих. Уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.

В группировке "Восток" сообщили о продвижении в глубину украинской обороны. По информации начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева, при поддержке авиации и артиллерии в течение суток нанесено поражение живой силе и технике формирований механизированной бригады, бригад территориальной обороны и Нацгвардии Украины в районах Шевченко, Константинополя и Зеленого поля.

В течение суток армия Украины потеряла здесь до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля. В контрбатарейной борьбе уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, а также склад боеприпасов, сообщил Гордеев.

Подразделения группировки "Запад" при поддержке авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Шапковки, Торского, Кондрашовки, Григоровки и Ямполя.

"За сутки потери противника составили до 230 военнослужащих, три пикапа. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен", - заявил представитель группировки "Запад" Иван Бигма.

Также, по его информации, в течение суток было уничтожено 23 пункта управления дронами ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы, полевой склад боеприпасов. Средствами противовоздушной обороны уничтожено 24 украинских беспилотника самолетного типа.

Подразделения группировки "Север" за минувшие сутки на белгородском направлении нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ в районах села Краснополье и поселка Угроеды Сумской области.

"Потери противника составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - сказал Ярослав Якимкин, начальник пресс-центра группировки "Север".

В группировке "Днепр" сообщили об ударах по формированиям четырех украинских бригад в районах Новоданиловки, Лобкового, Степногорска, Новопокровки и Антоновки.

"Уничтожено свыше 85 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада боеприпасов", - сообщил представитель группировки Роман Кодрян.