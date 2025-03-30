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Президент Сирии сформировал новое правительство страны

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU -Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о формировании нового правительства страны, сообщают в ночь на воскресенье официальные сирийские СМИ.

Главой МИД остался Асаад Аш-Шибани. Министр обороны - Мирхаф Абу Касра. Глава МВД - Анас Хатаб.

Аш-Шараа, представляя состав кабмина, отметил, что министрам, среди прочего, предстоит реформировать сектор энергетики, чтобы добиться стабильного круглосуточного электроснабжения по всей стране. Также он считает важным поддерживать фермеров, так как это поможет обеспечить продовольственную безопасность.

Сирия Ахмед аш-Шараа правительство
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