СМИ узнали о заинтересованности Сирии в участии SOCAR в нефтегазовых проектах

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Новое правительство Сирии заинтересовано в участии Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР/SOCAR) в восстановлении нефтегазового сектора страны, сообщает азербайджанское агентство Report со ссылкой на ближневосточное издание Middle East Eye.

"Сирийское правительство заинтересовано в привлечении ГНКАР к разработке нефтяных и газовых месторождений на северо-востоке Сирии - территории, которая в значительной степени контролируется вооруженной группировкой Сирийских демократических сил (SDF), поддерживаемой США", - пишет издание.

В марте лидер SDF Мазлум Абди и президент Сирии на переходных период Ахмед аш-Шараа подписали соглашение об объединении, которое фактически передает контроль над энергетическими объектами правительству в Дамаске. Однако на текущий момент новое руководство еще не взяло эти объекты под физический контроль.

Один из региональных чиновников, знакомый с соглашением между SDF и Дамаском, сообщил, что правительство планирует делить доходы от месторождений следующим образом: 70% - центральной власти, 30% - на местные нужды.

По данным сирийских СМИ, на сегодняшний день в стране добывается 110 тыс. баррелей нефти в сутки, что значительно меньше по сравнению с 385 тыс. баррелей в сутки, добывавшимися до начала гражданской войны в 2010 году.

Относительно природного газа - страна производит 9,1 млн кубометров в день по сравнению с 30 млн кубометров в 2010 году.

Ранее санкции в отношении Сирии вынудили 11 международных компаний, обеспечивавших почти половину (49,6 %) всей добычи сирийской нефти в 2010 году, прекратить деятельность в стране.