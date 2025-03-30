Активисты молдавской и гагаузкой диаспор провели вторую на этой неделе акцию у посольства Молдавии в Москве

Они протестуют против ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Представители молдавской и гагаузской диаспор из разных российских регионов провели в воскресенье в Москве у посольства Молдавии протестную акцию в связи с задержанием и продлением ареста в Кишиневе башкана (главы) Гагаузской автономии Евгении Гуцул.

Активисты держали в руках флаги Молдавии и Гагаузии, а также плакаты и с лозунгами "Судьба Гагаузии - судьба Гуцул", "Санду, отпусти Гуцул", "Мы вместе с Гуцул", передает корреспондент "Интерфакса".

За последние несколько дней это вторая протестная акция у молдавского посольства. Первый митинг протеста состоялся в четверг, 27 марта.

Суд в Кишиневе арестовал в пятницу Евгению Гуцул на 20 дней.

Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в Кишиневе.

Гуцул ранее передала через адвокатов обращение к жителям автономии, в котором заявила, что центральные власти в Кишиневе готовятся ввести в Гагаузии внешнее управление, направить туда своего ставленника.