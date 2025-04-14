КС Молдавии ограничил полномочия Гагаузской автономии в процедуре назначения прокурора региона

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд Молдавии ограничил полномочия Гагаузской автономии в процедуре назначения прокурора региона.

В своем постановлении Конституционный суд признал неконституционными положения законодательства, касающиеся назначения главного прокурора Гагаузии. Решение вынесено на основании обращения Генпрокурора Молдавии Иона Мунтяну, который в частности указал, что "нынешняя процедура назначения главного прокурора противоречит принципам Конституции, в том числе об унитарном характере государства".

В результате КС признал неконституционной ст. 21 закона об особом правовом статусе Гагаузии. Согласно этой статье, "прокуратура Гагаузии осуществляет свою деятельность в соответствии с законом о прокуратуре Республики Молдова с исключениями, предусмотренными настоящим законом"; "прокурор Гагаузии назначается генеральным прокурором Республики Молдова по представлению Народного Собрания автономии и является по должности членом коллегии Генеральной прокуратуры Республики Молдова"; "нижестоящие прокуроры Гагаузии назначаются Генеральным прокурором Республики Молдова по представлению прокурора Гагаузии, согласованному с Народным Собранием".

Также признано неконституционным положение закона о прокуратуре о том, что "кандидат на должность главного прокурора прокуратуры Гагаузской автономии предлагается Народным Собранием Гагаузии не менее чем за три месяца до образования вакансии должности или, в случае ее образования до истечения срока полномочий, в течение двух месяцев после образования вакансии".

Также признана неконституционной ст. 26 закона о прокуратуре - "о процедуре отбора кандидата на должность главного прокурора Гагаузии".

Решение КС означает, что прокурора Гагаузии, как и других руководителей прокуратуры, назначает генеральный прокурор - без участия органов местной власти или власти регионов.

Закон об административно-территориальном образовании Гагаузской автономии был принят парламентом Молдавии 30 декабря 1994 года.