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Неудачей закончился первый запуск космической ракеты с территории Западной Европы

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Запуск ракеты Spectrum немецкой компании Isar Aerospace, запущенной в воскресенье в тестовый орбитальный полет со стартовой площадки космического центра Аннёйа в Северной Норвегии, окончился неудачей, следует из трансляции старта.

Ракета успешно взлетела, но примерно через 18 секунд начала неконтролируемо отклонятся от траектории полета и через еще 10 секунд рухнула на землю и взорвалась.

Это был первый запуск космической ракеты с территории Западной Европы. Он был осуществлен в 12:30 по местному времени (в 13:30 по Москве).

Космопорт на острове Аннёйа был открыт в 2023 году. Берлинская компания Isar Aerospace пока является его единственным клиентом.

Двухступенчатая легкая ракета-носитель Spectrum высотой 28 метров и диаметром 2 метра предназначена для вывода малых и средних спутников общей массой до 700 кг на солнечно-синхронную орбиту и до 1000 кг на низкую околоземную орбиту. Цена вывода на орбиту полезной нагрузки оценивается примерно в 10 тыс. евро за килограмм.

Первая тестовая миссия ракеты под названием Going Full Spectrum не несла полезную нагрузку.

"Наша цель состоит в том, чтобы протестировать все компоненты и системы ракеты-носителя. Независимо от результатов этого испытательного полета он станет значительным шагом для доступа Европы в космос", - ранее сказал вице-президент по космическим миссиям и запускам Isar Aerospace Александр Даллоно.

Isar Aerospace Spectrum
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