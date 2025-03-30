Что произошло за день: воскресенье, 30 марта

Заявления Трампа в эфире NBC News, неудачный запуск ракеты Spectrum, разгром "Факела" в матче с "Краснодаром" и отставка главного тренера команды

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Трамп заявил, что намерен ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из РФ, если Москва не заключит соглашение по Украине.

- Президент США пригрозил Ирану бомбардировками при отсутствии соглашения по ядерной программе.

- Запуск ракеты Spectrum немецкой компании Isar Aerospace в тестовый орбитальный полет окончился неудачей. Вскоре после пуска ракета рухнула и взорвалась.

- Из курского приграничья с 12 марта эвакуированы 676 человек.

- Футболисты "Краснодара" со счетом 5:0 победили воронежский "Факел" в домашнем матче 22-го тура чемпионата России. Команда упрочила лидерство в турнирной таблице. Дмитрий Пятибратов покинул пост главного тренера "Факела" после разгрома от "Краснодара". "Ахмат" и "Спартак" сыграли вничью со счетом 0:0.