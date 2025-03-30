Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 30 марта

Заявления Трампа в эфире NBC News, неудачный запуск ракеты Spectrum, разгром "Факела" в матче с "Краснодаром" и отставка главного тренера команды

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Трамп заявил, что намерен ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из РФ, если Москва не заключит соглашение по Украине.

- Президент США пригрозил Ирану бомбардировками при отсутствии соглашения по ядерной программе.

- Запуск ракеты Spectrum немецкой компании Isar Aerospace в тестовый орбитальный полет окончился неудачей. Вскоре после пуска ракета рухнула и взорвалась.

- Из курского приграничья с 12 марта эвакуированы 676 человек.

- Футболисты "Краснодара" со счетом 5:0 победили воронежский "Факел" в домашнем матче 22-го тура чемпионата России. Команда упрочила лидерство в турнирной таблице. Дмитрий Пятибратов покинул пост главного тренера "Факела" после разгрома от "Краснодара". "Ахмат" и "Спартак" сыграли вничью со счетом 0:0.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Из курского приграничья с 12 марта эвакуированы 676 человек

Что произошло за день: суббота, 29 марта

В Россию возвращены 25 жителей курского приграничья

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о неизвестном вирусе

Российские медики отправились в Мьянму для помощи пострадавшим от землетрясения

В Севастополе обнаружили камеры, незаконно снимавшие военные объекты

Володин внес законопроект об обязанности депутатов принимать граждан не реже раза в месяц

Володин внес законопроект об обязанности депутатов принимать граждан не реже раза в месяц

Апрель в Москве начнется с понижения температуры

Апрель в Москве начнется с понижения температуры

Что произошло за день: пятница, 28 марта

Малоснежная зима угрожает навигации в этом году на Верхней Волге

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2234 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне59 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6106 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });