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Китай начинает военные учения для отработки похода к Тайваню

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник начала масштабные военные учения с целью отработки различных путей и методов подхода к Тайваню, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.

"Восточная зона боевого командования НОАК с 1 апреля задействует сухопутные войска, военно-морские, военно-воздушные силы, ракетные и другие войска для отработки подхода кораблей и авиации к Тайваню с разных направлений", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что учения преследуют цель "проверить реальные боевые возможности сил Восточной зоны боевого командования".

В ходе учений силами ВМС и ВВС будет осуществляться "боевое патрулирование", нацеленное на захват всеобъемлющего превосходства; также будут отрабатываться удары по морским и наземным целям, меры и способы блокирования важнейших районов и морских путей, сообщил Ши И.

"Это суровое предупреждение и силовое сдерживание сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, законное и необходимое действие для защиты суверенитета и национального единства Китая", - подчеркнул военный чиновник.

НОАК Китай
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