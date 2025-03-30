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Шеф Пентагона назвал приоритетами защиту Тайваня и проблемы национальной обороны

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет назвал приоритетными задачами Пентагона сдерживание Китая от захвата Тайваня и решение проблем, связанных с национальной обороной, сообщила The Washington Post.

Подписанный Хегсетом секретный документ "Временное стратегическое руководство по национальной обороне" был распространен в Пентагоне в середине марта, говорится в сообщении.

"В нем в общих чертах (...) излагается концепция президента Дональда Трампа по подготовке и победе в потенциальной войне против Пекина и защите интересов Соединенных Штатов от угроз в "ближнем зарубежье", в том числе в Гренландии и в районе Панамского канала", - пишет издание.

Оно обращает внимание, что документ, "устанавливая приоритеты деятельности высших должностных лиц министерства обороны, также предписывает военным принимать непосредственное участие в борьбе с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков".

США Пентагон Пит Хегсет Китай Тайвань
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