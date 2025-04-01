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Суд отклонил план Johnson & Johnson о разрешении связанных с тальком споров на $9 млрд

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Техасский судья по вопросам банкротства Кристофер Лопес отклонил предложение американского производителя товаров для здоровья Johnson & Johnson (J&J) об урегулировании имеющихся и будущих исков, связанных с использованием талька в его продукции, пишет Barron's.

Компания хотела разрешить споры за счет банкротства дочернего предприятия, однако Лопес сказал, что оно не подпадает под статью 11 Кодекса о банкротстве США, которая защитила бы его от будущих претензий.

J&J заявила, что не будет обжаловать решение судьи, но продолжит отстаивать свои интересы в рамках разбирательств по этому делу. Компания была готова потратить около $9 млрд на урегулирование споров, но теперь восстановит созданный под процедуру банкротства резерв на сумму порядка $7 млрд.

В 2020 году J&J прекратила продажу продуктов с тальком в США и Канаде после исков потребителей, обвинявших компанию в том, что в тальке могут встречаться следы асбеста, известного канцерогена. Financial Times оценивала количество исков в десятки тысяч.

Акции J&J дешевеют на 3,1% в ходе предварительных торгов во вторник.

J&J Johnson & Johnson США
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