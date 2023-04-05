Johnson & Johnson решила заплатить $8,9 млрд по искам о продукции с тальком

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Американская компания Johnson & Johnson (J&J), крупнейший мировой производитель медицинских товаров, готова потратить $8,9 млрд на урегулирование имеющихся и будущих претензий, связанных с использованием талька в ее продукции, говорится в пресс-релизе J&J.

Разрешить споры планируется за счет реорганизации в рамках процедуры банкротства дочерней LTL Management LLC. Ранее J&J была готова заплатить $2 млрд для урегулирования претензий.

В случае одобрения новое мировое соглашение станет самым дорогим в сфере урегулирования претензий к качеству продукции в рамках процедур банкротства, отмечает Financial Times со ссылкой на занятых в деле юристов.

В 2020 году J&J прекратила продажу продуктов с тальком в США и Канаде после исков потребителей. Они обвиняли компанию в том, что в тальке могут встречаться следы асбеста, известного канцерогена. FT оценивает количество исков в десятки тысяч.

Акции J&J в ходе предварительных торгов в среду дорожают на 3%. С начала года капитализация компании снизилась на 10,3%, до $408,5 млрд.