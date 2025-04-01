Поиск

В ЕС обеспокоены учениями Китая вокруг Тайваня

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - ЕС напрямую заинтересован в сохранении статус-кво в Тайваньском проливе, считает учения КНР близ берегов Тайваня подрывающими региональную и глобальную безопасность.

"Крупномасштабные военные учения Китая вокруг Тайваня усиливают напряженность между двумя сторонами пролива. Мир и стабильность в Тайваньском проливе имеют стратегическое значение для региональной и глобальной безопасности и процветания. ЕС напрямую заинтересован в сохранении статус-кво в Тайваньском проливе", - говорится в опубликованном во вторник заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В документе отмечается, что ЕС выступает против "любых односторонних действий, которые меняют статус-кво силой или принуждением".

"Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, способных еще больше обострить напряженность, которая должна быть урегулирована путем диалога между двумя сторонами пролива", - заявил представитель ЕВС.

Ранее со ссылкой на заявление официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И сообщалось, что НОАК во вторник начала масштабные военные учения с целью отработки различных путей и методов подхода к Тайваню.

"Восточная зона боевого командования НОАК с 1 апреля задействует сухопутные войска, военно-морские, военно-воздушные силы, ракетные и другие войска для отработки подхода кораблей и авиации к Тайваню с разных направлений", - говорилось в заявлении.

В нем отмечалось, что учения преследуют цель "проверить реальные боевые возможности сил Восточной зоны боевого командования".

ЕС Евросоюз Китай Тайвань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Илон Маск занял первую строчку в списке богатейших людей мира от Forbes

Илон Маск занял первую строчку в списке богатейших людей мира от Forbes

Финляндия начала подготовку к выходу из конвенции о запрете противопехотных мин

Германия начинает развертывание войск в Литве на постоянной основе

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тыс. человек

Парламент Грузии вернул статью "Измена родине", отмененную при Саакашвили

Парламент Грузии принял аналог американского закона об иноагентах

Парламент Грузии принял аналог американского закона об иноагентах

Авария электромобиля Xiaomi в Китае обрушила котировки компании на 5,5%

OpenAI провела инвестраунд на $40 млрд, получив оценку в $300 млрд

Трамп сравнил приговор Ле Пен с происходящим в США

Brent подорожала до $74,92 за баррель

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6116 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2235 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });