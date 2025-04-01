В ЕС обеспокоены учениями Китая вокруг Тайваня

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - ЕС напрямую заинтересован в сохранении статус-кво в Тайваньском проливе, считает учения КНР близ берегов Тайваня подрывающими региональную и глобальную безопасность.

"Крупномасштабные военные учения Китая вокруг Тайваня усиливают напряженность между двумя сторонами пролива. Мир и стабильность в Тайваньском проливе имеют стратегическое значение для региональной и глобальной безопасности и процветания. ЕС напрямую заинтересован в сохранении статус-кво в Тайваньском проливе", - говорится в опубликованном во вторник заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В документе отмечается, что ЕС выступает против "любых односторонних действий, которые меняют статус-кво силой или принуждением".

"Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, способных еще больше обострить напряженность, которая должна быть урегулирована путем диалога между двумя сторонами пролива", - заявил представитель ЕВС.

Ранее со ссылкой на заявление официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И сообщалось, что НОАК во вторник начала масштабные военные учения с целью отработки различных путей и методов подхода к Тайваню.

"Восточная зона боевого командования НОАК с 1 апреля задействует сухопутные войска, военно-морские, военно-воздушные силы, ракетные и другие войска для отработки подхода кораблей и авиации к Тайваню с разных направлений", - говорилось в заявлении.

В нем отмечалось, что учения преследуют цель "проверить реальные боевые возможности сил Восточной зоны боевого командования".