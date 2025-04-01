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Военные и СБР вступили в бой в городе Эль-Обейд на юге Судана

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования (СБР) во вторник вели боевые действия в имеющем стратегическое значение городе Эль-Обейд - столице провинции Северный Кордофан на юге Судана, сообщает "Анадолу".

Источник в ВС Судана заявил агентству, что военные нанесли СБР большие потери в живой силе и технике, и их отряды отступили. В СБР эту информацию пока не комментировали.

Местные жители отмечали, что утром во вторник в западных кварталах Эль-Обейда вспыхнули боевые действия, с применением тяжелых вооружений. Однако затем обстановка нормализовалась.

Ранее СБР усилили артиллерийские обстрелы Эль-Обейда.

На прошлой неделе ВС Судана объявили, что взяли полностью под контроль столицу Хартум и уничтожили остававшиеся там позиции СБР.

"Анадолу" отмечает, что за последние недели военные отбили у СБР территории в провинциях Хартум, Эль-Гезира, Белый Нил, Северный Кордофан, Сеннар и Голубой Нил.

Вооруженный конфликт в Судане между военными и СБР идет с 15 апреля 2023 года. Из-за конфликта погибли не менее 28 тыс. человек, отмечало агентство Associated Press. Более 14 млн человек пришлось покинуть свои дома.

В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, СБР - юг страны и почти весь регион Дарфур.

Судан военные СБР Эль-Обейд
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