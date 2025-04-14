В Судане 400 тыс. человек пришлось покинуть лагерь для беженцев при его захвате СБР

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - До 400 тыс. человек были вынуждены покинуть лагерь для беженцев "Замзам" в провинции Северный Дарфур на западе Судана после того, как его взяли под контроль Силы быстрого реагирования (СБР), сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на Международную организацию по миграции.

СБР захватили лагерь накануне после четырех дней боев. В СБР заявляли, что лагерь "Замзам" использовали группировки, союзные вооруженным силам Судана, с которыми СБР ведут борьбу с апреля 2023 года.

В ООН в свою очередь заявили, что, по предварительным данным, боевые действия в минувшие пятницу и субботу у лагерей "Замзам" и "Абу-Шук", а также у города Эль-Фашир - административного центра провинции Северный Дарфур - унесли жизни более 300 гражданских лиц.

До начала боевых действий в лагере "Замзам" проживали до 500 тыс. человек, впоследствии их число могло удвоиться.

Эль-Фашир остается последним оплотом суданских военных в регионе. СМИ напоминают, что после того, как ВС Судана выбили СБР из столицы Хартума, СБР активизировал атаки на лагерь "Замзам", а также удары беспилотниками по территории, контролируемой военными.

С 15 апреля 2023 года в Судане идет вооруженный конфликт между военными и СБР. Точные цифры погибших неизвестны. 12 млн человек пришлось покинуть свои дома.