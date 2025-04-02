Избранный президент Абхазии Бадра Гунба вступает в должность в среду

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Церемония инаугурации избранного президента Абхазии Бадры Гунбы пройдет в среду, 2 апреля в Сухуме.

В церемонии примут участие общественные и политические деятели республики, а также иностранные делегации, сообщили "Интерфаксу" в администрации главы республики.

В администрации уточнили, что инаугурация президента Абхазии будет проходить в присутствии членов парламента, Верховного и Конституционного судов республики.

По результатам голосования, прошедшего в Абхазии 1 марта, ЦИК Абхазии объявил Гунбу избранным президентом республики, а Беслана Бигваву - вице-президентом. За Гунбу проголосовали 54 тыс. 954 избирателей (54,73%) . За кандидата от оппозиции Адгура Ардзинбу проголосовали 41 тыс. 708 человек( 41,54%) .

Явка избирателей составила 70%. Всего проголосовали 100 тыс. 412 граждан Абхазии.