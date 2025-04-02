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Президент Абхазии заявил, что сотрудничество с РФ обеспечивает безопасность страны

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудничество с Россией способствует безопасности Абхазии и созданию условий для роста благосостояния республики, заявил в среду абхазский президент Бадра Гунба.

"Военное, экономическое, политическое и гуманитарное сотрудничество с Россией обеспечивает безопасность Абхазии, создает условия для развития человеческого капитала, роста благосостояния и уровня образования", - сказал он на церемонии инаугурации в Сухуме.

Гунба выразил благодарность руководству РФ за помощь и поддержку, которые на протяжении многих лет оказываются Абхазии.

Он добавил, что в мире происходят геополитические изменения, "которые коснутся всех без исключения".

"В этих условиях Абхазии как независимому государству необходимо определить свое место в новом мировом укладе, понять свою роль и цели. Независимость нашей страны - одна из фундаментальных ценностей, которую разделяют все граждане Абхазии. В условиях растущей международной напряженности в мире, в том числе в Закавказье, курс на сохранение и укрепление суверенитета становится все более непростым", - заявил глава республики.

Присутствовавший на церемонии первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко поздравил Гунбу со вступлением в должность президента республики и пожелал ему успехов в деятельности на благо народа Абхазии.

"Желаю вам оправдать доверие оказанное жителями республики, исполнения их наказов. А многонациональная Россия всегда будет рядом. Мы всегда будем готовы оказать необходимую помощь и поддержку",- подчеркнул он.

Абхазия
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