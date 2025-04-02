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Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении Пумпянского

Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении Пумпянского
Бизнесмен Дмитрий Пумпянский
Фото: Александр Рюмин/POOL/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Суд ЕС сообщил в среду, что удовлетворил иск предпринимателя Дмитрия Пумпянского об отмене действующих против него санкций, связанных с украинским кризисом.

В опубликованном судом решении перечисляются документы Совета ЕС от 12 марта 2024 года об имплементации ограничительных мер. Согласно решению, из содержащихся там списков людей, находящихся под санкциями, следует исключить Пумпянского.

Суд в ходе рассмотрения иска стремился выяснить, сохраняются ли у Совета ЕС основания для санкций против истца после его ухода из "Трубной металлургической компании" и из группы "Синара". Представители Совета ЕС на слушаниях доказывали, что основания есть, однако суд не согласился с такими доводами.

Кроме того, суд ЕС опубликовал в среду еще два отдельных решения - об удовлетворении исков супруги Пумпянского Галины и его сына Александра. Оба этих истца также добивались снятия введенных против них европейских ограничительных мер.

Как правило, при подобных решениях суда ЕС окончательное уведомление о снятии ограничительных мер затем публикует Совет ЕС.


ЕС Дмитрий Пумпянский
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