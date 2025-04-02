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Общие полисы ОСАГО для РФ и Белоруссии начнут продавать с 23 апреля

Общие полисы ОСАГО для РФ и Белоруссии начнут продавать с 23 апреля
Фото: Валентин Антонов/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Общие полисы ОСАГО для РФ и Белоруссии автостраховщики начнут продавать с 23 апреля этого года, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

РСА и Белорусским бюро по транспортному страхованию утверждены правила системы страхования Союзного государства, где определено, что система страхования начинает функционировать с вышеупомянутой даты, страховщики готовы к запуску полисов с расширенным географическим покрытием - "Белой карты", приводятся в сообщении пояснения со ссылкой на президента РСА Евгения Уфимцева.

Он отметил, что договор страхования Союзного государства представляет собой договор ОСАГО с одновременно заключенным дополнительно к нему договором расширения на Белоруссию. Такое расширение возможно только по желанию страхователя, страховое покрытие на республику не включается по умолчанию во все полисы ОСАГО.

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Договор ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства заключается исключительно в электронном виде на сайтах страховщиков, имеющих право на операции в рамках международных систем страхования.

В настоящее время на такие операции имеют право девять страховых организаций: АО "АльфаСтрахование", АО "ГСК "Югория", АО "Зетта Страхование", АО СГ "Спасские ворота", АО СК "Двадцать первый век", ООО "СК "Согласие", ПАО СК "Росгосстрах", САО "ВСК" и САО "РЕСО-Гарантия".

Договор расширения считается действительным при наличии о нем сведений в АИС страхования. Информация о наличии договора расширения и его номере также указывается в полисе ОСАГО. "Договор ОСАГО и заключенный в дополнение к нему договор расширения неразрывны, у них совпадают все атрибуты, в том числе даты начала и окончания действия. Изменение или досрочное прекращение договора ОСАГО влечет одновременное изменение или прекращение договора расширения и наоборот", - поясняют в РСА.

Страховая сумма и условия страхового возмещения по случаям в Белоруссии определяются в соответствии с ее законодательством об обязательном страховании.

"Если на территории Республики Беларусь произойдет ДТП, виновником которого будет признан держатель российского договора ОСАГО с расширением на Беларусь - потерпевшему лицу для урегулирования страхового случая необходимо будет обратиться в Белорусское бюро по транспортному страхованию. Расходы по выплате затем возмещаются ответственным российским страховщиком", - пояснил Евгений Уфимцев.

Он полагает, что расширение полиса ОСАГО на территорию Белоруссии будет привлекательно, прежде всего, для жителей приграничных областей и перевозчиков, совершающих постоянные поездки в эту страну. Глава РСА также напомнил, что кроме "Белой карты" - общего полиса ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства, для разовых и коротких поездок автовладельцы по-прежнему могут оформить "Синюю карту" - международный договор страхования автогражданской ответственности.

ОСАГО Евгений Уфимцев Российский союз автостраховщиков РСА Белоруссия
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