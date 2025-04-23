Автовладельцы смогут оформить единый полис ОСАГО для России и Белоруссии с 23 апреля

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Расширенный на Белоруссию полис ОСАГО ("Белая карта") российские автовладельцы смогут оформить с 23 апреля, информация о заключенном едином полисе ОСАГО со страховым покрытием на территории двух государств будет доступна в личном кабинете на сайте Национальной страховой информационной системы (НСИС), сообщает IT-оператор.

По словам главы НСИС Николая Галушина, в отличие от ситуации с обычным полисом ОСАГО с покрытием по России НСИС не осуществляет по "Белой карте" проверку соблюдения требований по тарифам. При этом система ведет "учет договоров, присвоения уникальных номеров, учет заявленных страховых случаев, осуществляет контроль за распределением квот между страховыми организациями".

Галушин обратил внимание на то, что "расширить полис ОСАГО можно оформить только в момент заключения договора страхования автогражданской ответственности, то есть на уже действующие полисы ОСАГО эта опция не распространяется".

"Чтобы национальный российский полис ОСАГО действовал на вторую страну, необходимо в момент оформления договора ОСАГО заключить дополнительное соглашение о расширении действия полиса на республику Беларусь. После этого в личном кабинете на сайте НСИС эта информация будет отражена. Технически этот функционал уже реализован", - сказал Галушин.

Через информационное взаимодействие двух информационных систем - АО "НСИС" на стороне России и Белорусского бюро по транспортному страхованию (ББТС) на стороне Белоруссии - обеспечена возможность проверки действительности договора страхования с расширением на территорию двух стран.

Как полагают эксперты в области автострахования, полис "Белая карта" будет пользоваться спросом среди жителей приграничных территорий и для профессиональных перевозчиков (например, осуществляющих регулярные пассажирские или грузовые перевозки), которые в силу разных причин постоянно перемещаются между двумя странами.

Как ранее сообщали в Российском союзе автостраховщиков (РСА), договор ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства заключается не автоматически, а по желанию автовладельца, причем исключительно в электронном виде на сайтах страховщиков, имеющих право на операции в рамках международных систем страхования.

В настоящее время на такие операции имеют право 9 страховых организаций: АО "АльфаСтрахование", АО "ГСК "Югория", АО "Зетта страхование", АО СГ "Спасские ворота", АО СК "Двадцать первый век", ООО "СК "Согласие", ПАО СК "Росгосстрах", САО "ВСК" и САО "РЕСО-Гарантия".

Сервис НСИС будет востребован при проверке документов сотрудниками дорожно-патрульных служб и при оформлении документов при ДТП. При ДТП в Белоруссии с участием владельца расширенного полиса ОСАГО пострадавшей стороне необходимо обратиться в Белорусское бюро по транспортному страхованию. Российская страховая компания виновника затем компенсирует расходы на выплату.

Исполнительный директор бюро "Зеленая карта" РСА, вице-президент Совета страховых бюро "Зеленая карта" Сергей Разуван объяснил "Интерфаксу", что сроки запуска проекта синхронизированы в России и в Белоруссии. "Единые полисы автогражданской ответственности с расширением на Россию там также начинают действовать с 23 апреля", - сказал он. Разуван подтвердил, что "опция расширения полиса ОСАГО доступна водителям только с момента заключения договора ОСАГО на новый срок". "Текущие полисы расширить не удастся", - добавил он.

Президент РСА Евгений Уфимцев, комментируя трансформацию договора ОСАГО "Интерфаксу", сказал, что "страховыми сообществами двух стран была проведена серьезная подготовительная работа. Запуск проекта позволяет гармонизовать подходы на рынках страхования обоих государств".