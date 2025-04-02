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Rivian в I квартале снизил поставки электромобилей на 36%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian в первом квартале снизил поставки на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 8,64 тыс., сообщается в пресс-релизе.

Аналитики Уолл-стрит в среднем оценивали продажи компании примерно в 9 тыс. машин.

Между тем производство в минувшем квартале увеличилось на 4,5% и достигло 14,611 тыс. автомобилей.

Rivian подтвердила прогноз производства по итогам всего 2025 года в диапазоне 46-51 тыс. машин.

Компания планирует опубликовать финансовые показатели за первый квартал 6 мая.

Котировки акций Rivian падают на 5,6% в ходе торгов в среду. Рыночная стоимость автопроизводителя с начала текущего года снизилась на 5,8% (до $15 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял около 10%.

Rivian
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